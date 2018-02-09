علنت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هدى فرعون اليوم الخميس بقالمة تزويد مصالح البريد بـ 600 دراجة قبل نهاية الشهر.وأوضحت في ختام زيارة عمل قامت بها إلى ولاية قالمة.بأن هذه الحصة من الدراجات بنوعيها هي من صنع محلي بمركب “سيكما” بالولاية.

مضيفة بأنه سيتم بين أفريل وماي المقبلين تزويد مصالح البريد بحصة أخرى من الدراجات تضم 700 “سكوتور” مصنعة بذات المركب”.