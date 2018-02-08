بالفيديو : طالبة جزائرية تتمكن من صنع روبوت ذكي يتكلم و يرقص في ظرف 4 أشهر

تمكنت الطالبة فوزية عجايلية من ولاية تبسة، من صنع روبوت قادر على الكلام والرقص في ظرف أربعة أشهر، بتمويلها الشخصي معتمدة على معداتها و إمكانياتها خاصة.

ويستطيع الروبوت،الذي أطلقت عليه اسم "غاردينيا"، القيام بالعديد من الوظائف بأوامر صوتية فقط، دون الحاجة إلى آلة تحكم، فهو يستطيع التحدث مع الأشخاص والرقص مثل الإنسان وكذا التنقل دون الاصطدام بالأشياء التي حوله، كما أنه مبرمج لتتبع حركة الأشياء,

وتأمل طالبة الماستر بتخصص "الويب والذكاء الاصطناعي" أن تكون أول إمرأة عربية ومسلمة في مجال الروبوتيك والذكاء الإصطناعي.