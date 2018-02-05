رسميا: عرض “ايدوم فيبر” متوفر عبر هذه الولايات

سيتم إستخدام عرض “ايدوم فيبر”على مستوى 5 ولايات وسيخص حصريا الزبائن الموصولين بشبكة توصيل الالياف البصرية الى المنازل “FTTH”.

وحسب إتصالات الجزائر، فإن هذا العرض يسمح هذا العرض بضمان سرعة تدفق انترنت لتصل الى 100 ميغابايت/ثانية بالنسبة للمنازل.

وكشف سفيان لونيس رئيس قسم الخدمات الجديدة بإتصالات الجزائرهذا العرض سيخص في بادئ الأمر ولايات الجزائر والبليدة والبويرة وكذا وهران.

كما سيوجه للزبائن المقيمين بالمنازل والى المؤسسات التي لها خطوط موصولة بشبكةFTTHوهي تكنولوجية تستخدم الالياف البصرية بر جهاز مودم .

ويوفرهذا العرض الحصول على انترنيت بتدفق يتراوح بين2ميغا بايت الى100ميغا بايت مع خط ثابت بسعر جزافي لمكالمات غير محدودة للمنزل

وأيضا مع مزايا تدفقات التحميل “الارسال والاستقبال”التي تفوق بكثيرعن تدفقاتADSL وإنخفاض كبير لزمن بدء التشغيل مما يسمح بمشاهدة بجودة HD/4K.

أما احتمالات تشبع الشبكة خلال ساعات الذروة فهي تقريبا منعدمة.

وفيما يخص الأسعار قتظل نفسها المطبقة بالنسبة لاشتراكات ADSL الى غاية 20 ميغابايت/الثانية 1.600 دج بالنسبة ل1 ميغابايت/الثانية.

و2.100 دج بالنسبة ل2 ميغابايت/الثانية و3.200 دج بالنسبة ل4 ميغابايت/الثانية و5.000 دينار جزائري بالنسبة ل8ميغابايت/الثانية و7.900 دج بالنسبة ل20 ميغابايت/الثانية.

وأما بخصوص عرض 50 ميغابايت/الثانية فان الاشتراك الشهري هو 15.000 دج وبالنسبة ل100 ميغابايت/ث سيكون 24.000 دج.

إضافة ثمن إقتناء جهاز إستقبال جديد مناسب للألياف البصرية الذي يكلف إتصالات الجزائر 15.000 دج بسعر أقل لم يعلن عنه.

والاشتراك في ايدوم فيبر يجب أن تكون العمارة أوالحي مؤهلين للربط بشبكة الألياف البصرية.

إذا كان البيت يتواجد في عمارة فان التوصيل بالألياف البصرية يتم على مرحلتين:

يتم أولا تزويد العمارة بالشبكة التركيب الافقي ثم يتم تركيب الألياف عموديا أي في العمود التصاعدي للعمارة الى غاية جهاز الاستقبال عبر مأخذ للألياف البصرية.

كما سيوقع الزبون عقدا مشتركا للهاتف الثابت والانترنت،أما أسعارالتوصيل وتشغيل وكذا تركيب مأخذ الالياف البصرية في المنزل على عاتق الشركة.