"هام" لزبائن اتصالات الجزائر في عاصمة الشرق الجزائري

أعلنت اتصالات الجزائر في بيان اليوم الإثنين ، أنه سيتم تغيير أرقام الهواتف لزبائنها المقيمين في مدينة علي منجلي بولاية قسنطينة ، وذلك تبعا لعملية الانتقال إلى تجهيزات التكنولوجيا الجديدة متعددة الخدمات MSAN.

وأفاد بيان اتصالات الجزائر أن عملية تغيير أرقام الهواتف ستكون بداية من يوم الأربعاء 07 فيفري ، و نشرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني القائمة الكاملة للأرقام الهاتفية الجديدة ، حيث بإمكان الزبائن التعرّف على أرقامهم الجديدة عبر الاطلاع على الرابط التالي:

https://www.algerietelecom.dz/agence/nouvelle_numerotation/1517837845918761433.pdf