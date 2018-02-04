شركة Enie تدخل سوق الهواتف وتطرح تشكيلتها ...تعرف على مواصفاتها وأسعارها بالفيديو.



أعلنت شركة Enie الجزائرية المعروفة بجودة منتجاتها الإلكترونية والكهرومنزلية، عن دخولها سوق الهواتف النقالة بشكل رسمي، وذلك خلال حدث أقامته الشركة للإعلان عن هواتفها الجديدة، الموجهة لكل الفئات.

حيث ستكتفي الشركة في سنتها الأولى بالتركيب فقط ، فيما سترفع نسبة الإدماج تدريجيا ابتداءا من العام الثاني، حسب تصريح المدير العام للشركة جمال بكارة.

وطرحت الشركة أربعة هواتف هي كل من ENIE E7 و ENIE E3 ، ENIE E5 إضافة إلى هاتف ENIE EF1 التقليدي، وهي تأتي بمواصفات متنوعة لتناسب كل الفئات.





مواصفات وسعر هاتف ENIE E7 :





الشاشة قياسها 5.5 إنش بدقة HD . المعالج من نوع MT6753 ثماني النواة بتردد يصل حتى 1.3Ghz. الرام 3 جيغابايت ذاكرة التخزين 32 جيغابايت قابلة للتوسعة حتى 128 جيغابايت. نظام التشغيل 7.0 نوغا . الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغابيكسل مع فلاش. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل. تقنيات الإتصال 2G/3G/4G عدد الشرائح (Sim) شريحتي اتصال البطارية سعتها 3000 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع. مميزات أخرى بصمة الأصبع، 4G LTE. السعر هاتف ENIE E7 متوفر في الأسواق بسعر 28500 دج.



مواصفات وسعر هاتف ENIE E5 :





الشاشة قياسها 5.5 إنش بدقة HD . المعالج من نوع MT6735 رباعي النواة بتردد يصل حتى 1.0Ghz. الرام 3 جيغابايت ذاكرة التخزين 16 جيغابايت قابلة للتوسعة. نظام التشغيل 6.0 نوغا . الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغابيكسل مع فلاش. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل. تقنيات الإتصال 2G/3G/4G عدد الشرائح (Sim) شريحتي اتصال البطارية سعتها 4000 ميللي أمبير. مميزات أخرى يدعم 4G LTE. السعر هاتف ENIE E5 متوفر في الأسواق بسعر 23500 دج.





مواصفات وسعر هاتف ENIE E3 :





الشاشة قياسها 5.5 إنش بدقة 480×854 . المعالج من نوع MT6780 رباعي النواة بتردد يصل حتى 1.3Ghz. الرام 1 جيغابايت ذاكرة التخزين 8 جيغابايت قابلة للتوسعة. نظام التشغيل 6.0 نوغا . الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميغابيكسل مع فلاش. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل. تقنيات الإتصال 2G/3G/4G عدد الشرائح (Sim) شريحتي اتصال البطارية سعتها 2200 ميللي أمبير. السعر هاتف ENIE E3 متوفر في الأسواق بسعر 12500 دج.



مواصفات وسعر هاتف ENIE EF1 :