شاب من سكيكدة يخترع جهاز يمكنه تشغيل سيارة من أي مكان في العالم بالهاتف النقال

توصل التلميذ ثانوي طارق كحلوش القاطن بولاية سكيكدة لإختراع يمكنه من تشغيل سيارة من اي مكان في العالم بالهاتف النقال.ويعتبر هذا الجهاز من احد الإختراعات التي كبر معها، التي تتكون من اشياء بسيطة.

وقال طارق للنهار بأنه يستطيع تسغيل محرك السيارة من اي منطقة بالعالم بواسطة هذا الإختراع.

للإشارة، فإن الطالب طارق يدرس في صف الثانوي و منذ صغره يهوى معرفة اسرار الأشياء مما مكنه من الوصول لهذا الإختراع.