كل التفاصيل حول التدفق الفائق السرعة "FTTH" لإتصالات الجزائر



شرعت شركة اتصالات الجزائر رسميا في تسويق خدمة الأنترنت الفائق السرعة المعروف بالألياف البصرية على غاية بيت الزبون "FTTH"، حيث سيصل التدفق إلى 100 ميغابايت في الثانية وخط هاتفي ومكالمات غير محدودة.

في حقل رسمي بفندق الاوراسي حضرته وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون، تم ترسيم عمليات التسويق الأولى لخدمة الـ "FTTH" عبر بث حي ومباشر من الوكالة التجارية لوهران والبليدة.

وفي كلمة خلال الحفل قال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان عن هذا المشروع يعبر عن مدى التزام اتصالات الجزائر بإيصال الانترنت ذي التدفق العالي والفائق السرعة على الجزائريين، موضحا أن الاستثمار الأولي فيه بلغ 38 مليار دينار (نحو 350 مليون دولار).

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل الإطلاق الرسمي للخدمة، أوضح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر عادل خمان أنها ستكون في حدود 15 ألف دينار بالنسبة للاشتراك في 50 ميغابايت، و24 ألف دينار بالنسبة لتدفق فائق السرعة 100 ميغابايت في الثانية، في حين ستبقى أسعار الاشتراك كما هي إلى غاية 20 ميغا بايت.

وحمل العرض الخاص بهذه التقنية الجديدة تسمية "إيدوم فايبر-Idoom Fiber""، وسيشرع في تعميمه على الولايات تدريجيا حسب اتصالات الجزائر.

ويتضمن عرض اتصالات الجزائر، حزمة (باك) تحتوي على انترنت فائق التدفق وخط هاتف أرضي (ثابث) بمكالمات غير محدودة نحو الشبكة المحلية والوطنية، وتخفيضات على المكالمات الدولية في الاشتراك الخاص بـ 1000 دينار، بـ 8 دينار للدقيقة.

أما العرض الجديد فيتضمن حسب وثيقة شرح للخدمة الجديدة لاتصالات الجزائر، تدفقا للانترنت منن 2 إلى غاية 100 ميغا بايت، حيث أن اشتراك شهر للهاتف الثابت بـ 500 دينار، ينجر عنه انترنت من 2 ميغا بسعر 2600 دينار إلى غاية 20 ميغا بـ 8400 دينار، و50 ميغا بايت بـ 15000 دينار،/ وأما 100 ميغا بايت فستكون بـ 25000 دينار.

في حين اشتراك للهاتف الثابت بـ 1000 دينار إيدوم، فيحتوي على انترنت من 2 ميغا بايت بسعر 3100 إلى 20 ميغا بـ 8900 دينار، في حين 50 ميغابايت ستكون بسعر 15500 دينار و100 ميغابايت بـ 25 ألف و500 دينار.

وللاستفادة من الخدمة يجب التوفر على جهاز مودام متوفر عبر الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، شريطة أن يكون الزبون قاطنا في حي به شبكة الألياف البصرية، والتوقيع على عقد جديد في الفضاء التجاري للشركة والتزام بـ 12 شهرا، بتقديم نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة الإقامة.

أشارت حصيلة نشرتها مؤسسة اتصالات الجزائر يوم الثلاثاء إلى أنه تم تسجيل أزيد من 2.2 مليون مشترك في خدمات الانترنت عالي التدفق (أ دي أس أل) إلى غاية 31 ديسمبر 2017، أي بزيادة قدرت بـ 374 ألفألف مشترك مقارنة بسنة 2016.

أما بخصوص انترنت الجيل الرابع للهاتف الثابت (انترنت عالي التدفق للهاتف الثابت اللاسلكي)، فقد تم إحصاء 134.000 زبون جديد سنة 2017، لينتقل بذلك عدد المشتركين في هذه الخدمة إلى 919 مشترك.