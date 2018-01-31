كل شيئ عن أسعار وتفاصيل خدمة "إيدوم فيبر" الجديدة.

أطلقت اتصالات الجزائر ، سهرة أمس ، خدمتها الجديدة "إدوم فيبر" الموجهة للمنازل ، والتي تسمح بتحسين خدمة الإنترنت بشكل ملحوظ ، إذ يمكن أن تصل سرعة تدفقها إلى 100 ميغابايت/الثانية، حيث تمنح راحة كبيرة في استخدام الإنترنت سواء خلال الإبحار أو التحميل، كما تتيح "إدوم فيبر" أحسن وقت استجابة مما يسمح للزبائن بمشاهدة مقاطع الفيديو على المباشر وكذا القنوات التلفزيونية.

و تمّ الإعلان عن الخدمة في حفل مميز، حضره وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، هدى إيمان فرعون ووزير الاتصال جمال كعوان بالإضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان ووالي الجزائر العاصمة ووالي البليدة، والمدراء العامون بالولايات وإطارات وعمال اتصالات الجزائر وشركائها، ورجال الإعلام وضيوف شرف.

وأزاحت اتصالات الجزائر الستار عن آخر تكنولوجياتها في مجال النت، وهو عرض "إدوم فيبر" الذي يتكون من خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي جدا من 2 ميغابايت/ الثانية إلى غاية 100 ميغابايت/الثانية بالإضافة إلى خط هاتف ثابت مزودة بمكالمات غير محدودة عالية الدقة، يمكن اجراؤها بواسطة الانترنت بكل راحة وجودة في الخدمات. وأبرز المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل خمان، أن هذه التكنولوجيا تندرج في إطار مشروع أنترنت الألياف البصري (FTTx)، وتابع :"نحتفل اليوم بإطلاق أولى مراحل التكنولوجيا الجديدة وهي استثمار بقيمة 38 مليار دينار جزائري".

لا زيادة في أسعار خدمات الإنترنت إلى غاية 20 ميغا

وبخصوص أسعار العرض الجديد أشار المسؤول ذاته إلى أن التسعيرة تبقى كما هي حتى 20 ميغا بالنسبة للزبائن، موضحا أن التسعيرة تتغير بالنسبة إلى عرض 50 ميغا الذي سيكون بمبلغ 15 ألف دينار في الشهر، وفيما يمكن الاستفادة من عرض 100 ميغا مقابل 24 ألف دينار في الشهر، مؤكدا أن إتصالات الجزائر وفرت أجهزة مودم جديدة تتناسب مع قوة التدفق الكبيرة للعرض الجديد.