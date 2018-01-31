اتصالات الجزائر / تم تسجيل أزيد من 2.2 مليون مشترك في خدمات الأنترنت عالي التدفق

أشارت حصيلة نشرتها مؤسسة اتصالات الجزائر أمس الثلاثاء إلى أنه تم تسجيل أزيد من 2.2 مليون مشترك في خدمات الأنترنت عالي التدفق (أدي آس آل) إلى غاية 31 ديسمبر 2017، أي بزيادة قدرت ب374.000 مشترك مقارنة بسنة 2016.

أما بخصوص أنترنت الجيل الرابع للهاتف الثابت (أنترنت عالي التدفق للهاتف الثابت اللاسلكي), فقد تم إحصاء 134.000 زبون جديد سنة 2017، لينتقل بذلك عدد المشتركين في هذه الخدمة إلى 919.000 مشترك، حسب ما علم خلال حفل إطلاق التكنولوجيا الجديدة ذات التدفق العالي جدا "إيدوم فيبر" و التي شارك فيه أعضاء من الحكومة.

و حسب البيان، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت بـ 3.1 مليون مشترك إلى غاية 31 ديسمبر 2017 أي 315.000 زبون جديد مقارنة بسنة 2016. كما أشارت اتصالات الجزائر من جهة أخرى، إلى أنه تم ربط 1589 شركة خاصة و 1131مؤسسة عمومية بشبكة الأنترنت بسرعة تدفق تتراوح ما بين 2 ميغابايت و 1جيغابايت (1000ميغابايت).