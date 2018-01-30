أل جي تضع المستقبل بين يديك

اختتمCES (معرض الالكترونيات الاستهلاكية)، أكبر معرض للابتكار التكنولوجي في الالكترونيات الاستهلاكية في العالم مرة أخرى هذا العام لصالح مبتكر التكنولوجيا الرائدة في العالم أل جي للإلكترونيات.

تميزت شركة أل جيإلكترونيكس مرة أخرى في معرض CES2017 من خلال منتجاتها المبتكرة والتكنولوجيات الجديدة التي حصلت على أكثر من 90 جائزة بما في ذلك الجائزة الرسمية لأفضل تلفزيون CES للسنة الرابعة على التوالي بالإضافة إلى العديد من الجوائز المستلمة في فئات الأجهزة المنزلية، والترفيه المنزلي والأجهزة النقالة.

وقد ركزت أل جيهذا العام على نشر برنامج الذكاء الاصطناعي DeepThinQ، تحت العلامة التجارية ThinQ AI . هذا البرنامجمجهزبقدرات التدريبمن أجل التكيف والتطور وفق احتياجات المستهلك.



و تنوي الشركة تزويدجميع المنتجات الاستهلاكية للعلامة التجارية بالذكاء الاصطناعي في:التلفزيونات، الغسالات، الثلاجات... فمن الآنو صاعدايتم تزويد جميع أجهزة أل جيبالذكاء الاصطناعي، وبالتالي تكييفها وتطويعها لفائدة المستخدمين. "إيصالهم ببعضهم يمكنهم من التعلم من بعضهم البعض".

على سبيل المثال، فإن ثلاجة InstaViewThinQستكون قادرة على تقديم وصفات للطبخ على أساس الأطعمة التيتحتويها وإرسال المعلومات مباشرة إلى الفرن المتصل... كل ذلك مع حفظ المأكولات المفضلة لدى المستخدمين.

من جهة أخرى، إذا كنت ترغب في تعديل درجة حرارة معينة في غرفة المعيشة الخاصة بك، أو إذا كنت لا تريد أن تفوت برنامجكالتلفزيوني المفضل، فإن منتجات ThinQيمكنها توقع احتياجاتك وأداء هذه المهام في الوقت المطلوبحتى و إن كانت الأجهزة الخاصة بك ليست مجهزة فقط بمنتجات أل جي، فإن العلامة التجارية مفتوحة علىالشراكات وتطمح أن تجعل منتجات مختلفة من مختلف العلامات التجارية متوافقة و "متصلة" مع بعضها البعض من خلال هذا البرنامج المفتوح.

أما خارج المنزل، فإن أل جيتكمل مجموعتها من الروبوتات مع إطلاق ثلاثة منتجات جديدة:الروبوت الخادم، الروبوت الحمال و روبوت بطاقة التسوق. هذه الروبوتات الذكية الثلاث الجديدة تظهر أيضا طموحات العلامة التجارية في عالم المبيعات والفندقة والمطارات.



سيتمكن الروبوت الحمال لأل جي قريبا من حمل أمتعتك عند وصولك إلى الفندق، تسجيلكو تحصيل مدفوعاتك المالية.أما الروبوت الخادم فسيهتم من جهته بتقديم وجبات الطعام والمشروبات إليك في الفندق وفي صالة المطار. أما بالنسبةلروبوت بطاقة التسوق،فهو مخصص لـ"سلسلة محلات سوبر ماركت ممتازة" لتفحص البضائع من أجل إعلامكم عن السعر،بل أكثر من ذلك ،إذا كان لديك قائمة التسوق في تطبيق الهاتف الذكي، فسيمكنهإرشادكمداخلالمتجر ليدلكم على تتبع طريق الشراء الأكثر فعالية.

جميع منتجات أل جي لديها سمات تجعلها تبدو وكأنها عمل فني بالإضافة إلى التميز التكنولوجي مثل أول تلفزيون في العالم قابلللف مننموذجOLED 65 بوصةوالذي من شأنه أن يغير كيفية وضع التلفزيون في غرفة المعيشة، كما فاز اثنين من أجهزة التلفزيون OLED C8وLG Signature IA OLED W8المزودبتكنولوجيا ThinQ و المعالج α(ألفا) 9 الذين يستحقون الجوائز المحصلة خلال CES 2018 على جميع المستويات من التصميم، ونوعية الصوت والصورة.

وهكذا، فإن أل جي تمهد الطريق نحو بيت أكثر ذكاء، وتركز جهودها على تبسيط استخدام الأجهزة المتصلة. وقت أقل لقراءة النشرات، وقت أكثر للاستمتاع بمنزلك وبحياتك.