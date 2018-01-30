هدى فرعون تشرف على إطلاق التكنولوجيا "الجديدة"...سرعة تدفق الانترنت ستصل إلى 1جيغا في الثانية..!

أشرفت وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون ، اليوم الثلاثاء بالبويرة ، على الإطلاق الرسمي لتكنولوجيا توصيل الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) التي تسمح برفع سعة تدفق الانترنيت بشكل محسوس.

وأشار مصدر من اتصالات الجزائر إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستضمن سرعة تدفق الانترنيت إلى 100 ميغابايت/ثانية بالنسبة للمنازل و 1 جيغابايت في الثانية بالنسبة للمحترفين.

وخلال ندوة صحفية، أكدت السيدة فرعون التي تقوم بزيارة عمل الى هذه الولاية ، قبل توسيعها عبر كامل التراب الوطني لاحقا ، أن اختيار مدينة البويرة لإطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة يعود إلى" كون الشبكة الموجودة قديمة جدا و بالتالي كان يجب تغييرها".

كما أوضحت أن هذا الاختيار " يعود أيضا الى الخصوصيات الجغرافية التي تميز مدينة البويرة التي تعتبر ولاية جبلية مع كل ما يتضمن ذلك".

من جهة أخرى، صرحت الوزيرة أن تكنولوجيا توصيل الألياف البصرية إلى المنازل " ستوسع قريبا عبر كامل التراب الوطني".