شاهد بالفيديو / تصاميم مذهلة لمنازل المستقبل...تستطيع نقلها حيثما شئت

الشركة البريطانية Ten Fold Engineering تقوم بتصميم منازل بهياكل قابلة للطي والنقل.تسمح للإنسان بالذهاب اين شاء حول العالم

بلمسة زر واحدة، منزلك يمكن أن يستغرق أقل من 10 دقيقة للبناء.

سعر هذه الوحدات الجديدة يقدر بـ 129،000 دولار يعني قرابة 1.5 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية .

السعر الذي تدفعه للاستمتاع منزلك أو مكتبك أينما تنقلت وأرتحلت.