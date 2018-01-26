موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يقوم بحجب الملايين من الحسابات المزيفة

أعلنت شركة “فايسبوك”، أنها تحجب ملايين الحسابات المزيفة في مرحلة التسجيل، وفقا لبيان الشركة المقدم إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتؤكد الشركة على أنها تعمل باستمرار على تحسين الأنظمة التقنية لتحديد وإزالة الحسابات غير الصحيحة وخفض انتشار المواد، التي تستخدمها والتي تنتهك سياسة “فايسبوك”.

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