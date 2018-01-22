أفضل جهاز تلفاز ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018 لـ "أل جي إلكترونيكس"

الشركة الرائدةعالمياوالمبتكرةالتكنولوجيةتحصد أكثر من 90 جائزةفي معرض الإلكترونيات الاستهلاكيةبفضل ما قدمته من الأجهزة المنزلية، وأجهزة الترفيه المنزلي وفئات الجوال.

سيول، 16 جانفي 2018: حصلت شركة "أل جي إلكترونيكس" على أكثر من 90 جائزة من مجموع جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكيةللعام 2018، وأبرز هذهالجوائز كانت على أفضل تلفاز في المعرض للعام الرابع على التوالي،ويتعلق الأمر هذه المرة بـ "أل جي أوليد المزود بالذكاء الاصطناعي (طراز س8). و قد تحصلت أل جي على العديد منالجوائزأيضا على أفضل المنتجات المعروضة مثل «ثلاجةإنستافيوثينك"وجهاز عرض ألترا فائق الوضوح بدقة 4ك.

و قد نالت شركة أل جي العديد من التقديرات من "ذي فيرج" و "ديجيتال تريندس" و "ماشابل" و "سلاشجير" و "تيشرادار" و "بوكيت-لينت" و T3و "ستوف ماغازين" وغيرها بالإضافة إلى 19 جائزة على منتجاتها المبتكرة من قِبَل "جمعية التكنولوجيا الاستهلاكية" CTA و كذا جائزة أفضل الابتكارات عن جهاز عرض ألتراالفائق الوضوح بدقة 4Kوفئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي والاتصالات المتنقلة.

ومن بين الابتكارات الجديدة لـ 2018 التي كشفت عنها أل جي خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES نجد الأجهزة المنزلية والترفيه المنزليالمزودة بالذكاء الاصطناعي ThinQ الخاصة بأل جي ومن ضمنها أول أجهزة تلفاز مزودة بمساعد جوجل، وأبرزها تلفاز OLEDSIGNATUREW8 الذي يتمتع بالذكاء الاصطناعي بتقنية ThinQ، الذي حصد وحده أكثر من 10 جوائز و تليه ثلاجة ThinQInstaView من حيث عدد الجوائز، فهي تقترح نظام مبسط لإدارة الأغذية من خلال دمج منصة webOS مع أمازون أليكسا، الأمر الذي يسهل عملية تسوق البقالة، والاستماع للموسيقى، والاستعلام عن حالة الطقس، وإدارة الوقت وغيرها من الأمور. كما طرحت أل جي لأول مرةمعالجثوري أ(ألفا) 9 الذي يعزز من أداء أجهزة تلفزيون أل جي أي أوليدالرائدة والمزودة بالذكاء الاصطناعي، وكشفت عن هاتف أل جي V30 الذكيالرائع بلون التوت الوردي.

ومن بينأبرز الجوائز التي حصدتها شركة أل جي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2018 نجد ما يلي:

LG AI OLED TV C8:إنجادجيت: أفضل ما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية -أفضل جهاز تلفاز/Reviewed.com: اختيار المحررين من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

LG SIGNATURE AI OLED TV W8المزود بتقنيةثينك/معالج ألفا 9: جوائز ابتكار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية من جمعية تكنولوجيا المستهلك: شاشات الفيديو/بوكيت-لينت: أفضل أجهزة التلفاز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/أفضل منتقيات تكليشيوس من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/تيك رادار: أفضل تقنية في المعرض/توايس: جوائز الاختيار.

ثلاجة LG InstaViewThinQ: بي جي آر: أفضل ما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 من جمعية تكنولوجيا المستهلك: الأجهزة المنزلية/جادجيتماتش: أفضل ما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/ جير دايري/ أفضل ما في معرض الإلكترونياتالاستهلاكية/Review.com: جوائز اختيار المحررين من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/توايس: جوائز الاختيار.

جهاز ProjectorLG 4K UHD: 9 تو5 تويز: أفضل ما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 من جمعية تكنولوجيات المستهلك/توايس: جوائز الاختيار

MonitorLG 34-inch 5K UltraWide: ماكرومورز: معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 -أفضل اكتشاف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/سلاش جير: أفضل ما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية/ذي فيرج: جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

الهاتف الذكي إل جي V30: جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 من جمعية تكنولوجيات المستهلك: الهواتف اللاسلكية وملحقاتها/فيديوميكر: أفضل هاتف ذكي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

للحصول علىالقائمة الكاملة لجوائز أل جي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018والمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.LGnewsroom.com/ces2018