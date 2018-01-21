هدى فرعون/ قريبا...سيتم فتح مجال تقديم خدمات الانترنت للخواص

كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون، اليوم الأحد، أنه سيتم فتح مجال تقديم خدمات الانترنت للخواص قريبا، دون أي اعطاء تفاصيل أكثر.

وذكرت فرعون في كلمتها أن قانون البريد والاتصالات الالكترونية يفصل بين نقل محتويات الانترنيت وتوزيعها، حيث يبقى النقل حكرا على الدولة لأن هذا يتعلق بالسيادة الوطنية، لكن بخصوص التوزيع "يجب على اتصالات الجزائر أن تفتح الكيلومتر الأخير من شبكتها للمتعاملين الخواص والعموميين الراغبين في تقديم خدمات الانترنيت للشركات وللأفراد وهو مجال سيسمح لهم بتحقيق أرباح مهمة".

وقالت الوزيرة، لدى نزولها ضيفة على قناة الاذاعة الثالثة ، أنه سيتم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالبريد والاتصالات الالكترونية و التجارة الالكترونية في البرلمان بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.