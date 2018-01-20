اتصالات الجزائر تطلق تعبئة جديدة باستعمال البطاقة الذهبية و ذلك بالشراكة مع بريد الجزائر

أطلقت اتصالات الجزائر لزبائنها الكرام خدمة تعبئة جديدة باستعمال البطاقة الذهبية، وذلك بالشراكة مع بريد الجزائر، وتسمح هذه الخدمة الجديدة لزبائن اتصالات الجزائر بتعبئة حسابات الأنترنت الخاصة بهم وتسديد فواتيرهم الهاتفية في أي وقت وبكل أمان بواسطة البطاقة الذهبية عبر فضاء الزبون لاتصالات الجزائر عبر الرابط : https://ec.algerietelecom.dz/ ، وانه يتعين اختيار الأنترنت أو الهاتف والضغط على “التعبئة باستعمال البطاقة الذهبية”، بعدها، يتعين عليه إدخال المعلومات الخاصة بالبطاقة والمبلغ المراد تعبئته.

من خلال إطلاق هذه الخدمة، تؤكد من جديد اتصالات الجزائر حرصها الشديد على تلبية كافة احتياجات ومتطلبات زبائنها، لمزيد من المعلومات، تدعو اتصالات الجزائر زبائنها الكرام إلى الاتصال بمصلحة الزبائن بتشكيل الرقم 12 أو التقدم إلى أقرب وكالة تجارية.