وثائقي عن عبقري الروبوتات..الجزائري كمال يوسف تومي

أبو علم الميكاترونيك وأحد رواده في العالم, كمال يوسف تومي ابن مدينة قصر البخاري بالمدية, اين ولد سنة 1954 حيث تمدرس هناك في الابتدائي ثم المتوسطة, وأتم حفظ القران صغيرا, بل و أجاد علم القراءات والمقامات. بعد اتمامه للمرحلة الثانوية في المدية بامتياز, التحق بجامعة باب الزوار أين اختار دراسة الهندسة الميكانيكية, فأبان عن ذكاء و عبقرية في مجاله أهلته ليكون ضمن بعثة طلابية ضمت 80 طالبا, تحصّلوا على منحة من شركة سوناكوم, فاختار أمريكا لإتمام دراسته. وهناك بدأ مشوار تومي الحافل بالنجاحات والإنجازات, حيث بدأ مشواره بدراسة اللغة الإنجليزية قرابة ستة أشهر بمدينة بوسطن، بعدها خاض غمار علم الهندسة الميكانيكية بجامعة سينسيناتي, توّجها بشهادة مهندس في ذات التخصص سنة 1979. تعطّشه للعلم ورغبته في إتمام الدراسات العليا جعلته يغيّر رأيه بالعودة للوطن, ويطرق أبواب أعرق الجامعات الأمريكية معهد ماساشوستس للعلوم و التقنية.