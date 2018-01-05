مارك زوكربيرج: إصلاح فيس بوك وحل جميع مشاكله تحدى شركتنا فى 2018

أكد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، الخميس، أن هدفه لعام 2018 هو وضع الشركة التي ساهم في تأسيسها على أرض أكثر صلابة.

وقال زوكربرغ (33 عاما) وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم، في تدوينة على فيسبوك: "يشعر العالم بتوتر وانقسام ولدى فيسبوك الكثير لفعله".

وراهن زوكربرغ، في أعوام ماضية، على عدة أمور مثل تعلم لغة الماندارين الصينية وقراءة كتابين شهريا والسفر إلى الولايات الأميركية التي لم يسبق له أن زارها.

وأشار إلى انتشار خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام فيسبوك من قبل روسيا ودول أخرى لنشر دعاية إعلامية منحازة إلى جانب انتقادات بكون فيسبوك منصة تضييع للوقت.

ويحث قانون جديد في ألمانيا، شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر على إزالة خطابات الكراهية التي تُبث عبر الإنترنت أومواجهة غرامات.

وفي الولايات المتحدة، انتقد مشرعون فيسبوك بالفشل في منع عناصر روسية من استخدام منصته للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وكتب زوكربرغ: "لن نمنع جميع الأخطاء أو الإساءة (...) لكننا نقوم حاليا بعمل الكثير جدا من الإجراءات التي تفرض سياساتنا وتمنع إساءة استخدام أدواتنا".