مبيعات آيفون تواجه هبوطا غير مسبوق مقابل سامسونغ

توقع خبراء اقتصاديون، أن تعلن شركة “سامسونغ” تحقيق أرباح قياسية، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذلك على الرغم من تراجع أسعار بعض ما تنتجه “سامسونغ” مثل أجهزة التلفاز والهواتف الذكية.

وذكرت دراسة أن أرباح “سامسونغ” قفزت بنسبة 74 بالمئة، ما بين أكتوبر وديسمبر، لتصل إلى 15 مليار دولار.

وأغلقت أسهم سامسونغ، الخميس، بـ11 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى له تم تسجيله في نوفمبر الماضي.

وباعت “سامسونغ” قرابة 10 ملايين من هاتف “سامسونغ نوت 8″، منذ طرحه للبيع خلال سبتمبر، وسط منافسة محمومة مع “أبل”.