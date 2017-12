La technologie peut jouer un rôle essentiel pour aider tous les individus à participer pleinement dans la société. Qu’elle soit instrumentale, allant des outils les plus simples aux microprocesseurs, ou sociale, se manifestant par l’insertion d’idées ou d’objets dans le circuit social, ou encore économique, ayant trait aux principes et aux techniques de rentabilisation des investissements, elle permet une utilisation efficace des diverses techniques.

L’ONU célèbre chaque 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. A cette occasion, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a déclaré « Engageons-nous à faire tomber les barrières physiques et culturelles, à construire des sociétés résilientes et à créer des opportunités qui nous aideront véritablement à ne pas faire de laissés-pour-compte.»

L'objectif de la technologie, étantd'améliorer la qualité de vie et de briser les barrières, a conduit LG à s’engager et à veiller à ce que les avantages de ses produits soient accessibles à tous, grâce à sa technologie et ses innovations pratiques lui permettant de participer pleinement et activement dans l’inclusion sociale.

LG Electronics croit fermement en l'importance de s'assurer que les personnes de toutes conditions soient capables d'accéder aux connaissances nécessaires afin de mener une vie enrichissante et épanouissante. En septembre dernier, LG a été l'un des principaux organisateurs du Global IT Challenge for Youth Handicap, et a fourni aux personnes handicapées une plate-forme pour lancer leur carrière dans le domaine de la technologie.

Le protocole d'accord de LG avec l'Union des aveugles de Corée est la preuve de ses efforts pour promouvoir l'égalité et accroître l'inclusivité sociétale pour les personnes présentant une déficience visuelle. De même, le protocole d'accord avec le Centre QoLT de l'Université nationale de Séoul garantit une utilisation simplifiée de l'électronique tout en encourageant l'amélioration de l'accessibilité du Web et en fournissant des conseils réglementaires concernant la technologie pour les personnes handicapées. LG a également pris l'initiative de répondre aux besoins matériels de la communauté des personnes handicapées grâce à des activités de RSE telles que le don d'appareils pour des groupes de personnes handicapées aux Philippines.

Pour rendre le quotidien des personnes handicapées et des personnes âgées plus facile, LG démontre encore une fois son engagement envers l'innovation et l'inclusion avec la gamme LG SIGNATURE. Ainsi, la fonction Auto Open Door ™ du réfrigérateur équipé d'un détecteur intelligent, ouvre automatiquement la porte alors quela machine à laver LG SIGNATURE arbore des panneaux inclinés pour permettre un contrôle plus facile sans forcer les utilisateurs à se baisser.

Les téléviseurs évolués de LG offrent déjà des fonctionnalités d'accessibilité de nouvelle génération, grâce à la technologie WebOS, systèmed'exploitationdéveloppé par LG, capable de

gérerune multitude d’application et reconnuecommel’une des plateformes de télévisionsintelligentes les plus intuititives et les plus accessibles ,cestéléviseursoffrent une fonction Magic Zoom qui permet d'agrandir jusqu'à 500% les sections de l'écran, parfait pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle, ils sont en outre dotés d’une télécommande ergonomique, très simple à utiliser.

LG a révolutionné le monde de l’électroménager, de l’audiovisuel et de l’automobile en élaborant et en développantdes applications et des systèmes qui facilitent l’accès par tous à ses différentsappareils. Les systèmes ADASde LG « Systèmes Avancés d'Assistance au Conducteur » bénéficient de plusieurs années d’innovation et de connaissances tirées du leadership de la société dans les communications mobiles. Ces systèmes permettent au conducteur de se libérer d’un certain nombre de taches qui pourraient atténuer sa vigilance, ils aident les conducteurs à interagir avec le monde qui les entoure lorsqu’ils sont sur la route, une caméra intelligente est là pour recueillir des informations sur le trafic ainsi qu’un système de détection des objets à distance capable d’appliquer un freinage d'urgence autonome si une collision est imminente. La technologie avancée d'assistance au maintien sur la trajectoire permet à la voiture de rester dans sa voie tout en maintenant une distance de sécurité par rapport aux autres véhicules.

Tout, des appareils aux ordinateurs, a été conçu pour les utilisateurs physiquement aptes, ce qui présente des difficultés pour les personnes ayant un handicap physique. Tendre la main aux personnes handicapées est plus qu'un bien social – il peut aussi rapporter gros. Les innovations récentes démontrent que la technologie orientée vers l'inclusion peut également offrir une meilleure convivialité à l'utilisateur moyen.