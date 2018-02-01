تحديد موعد الإعلان عن القائمة الجديدة للمتعاملين المرخص لهم بتركيب السيارات..

من المقرر أن يحدد المجلس الوطني للاستثمار يوم الاثنين المقبل قائمة جديدة للمصانع المرخص لها بتركيب السيارات في الجزائر، بعد أن اقتصرت القائمة التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحي في ديسمبر الماضي على 10 مصانع فقط، مرخص لها بممارسة هذا النشاط.

ويذكر أنه تم إختيار خمسة متعاملين لتركيب السيارات و خمسة متاملين آخرين لتركيب الشاحنات و الحافلات.

وبحسب المصدر فإن المجلس الوطني للاستثمار سيعلن عن القائمة في الـ 5 من فيفري المقبل، على أن تتضمن متعاملين جدد، بعد دراسة ملفات المستثمرين.