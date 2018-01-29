الحكومة تلغي المراقبة المطابقة للسيارات التي “حوّلت” أو” بيعت من ولاية الى أخرى

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي يحدّد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها،

حيث ألغت الحكومة المراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم ، للسيارات التي “حوّلت” أو” بيعت ” من ولاية الى أخرى.

وحمل المرسوم التنفيذ الذي أمضاه الوزير الاول بعد تقرير رفعة وزير الصناعة والمناجم، المحدد لتنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.

أنه يمكن إجراء مراقبة مطابقة بالعين المجردة أو بأي وسيلة مناسبة أخرى من شأنها أن لا تغير أو تشوه خصائص المركبة.

كما أقر المرسوم بعد خضوع المركبات المستعملة التي بيعت أو حولت لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم،