بالصور .. زيارت السفير الفرنسي الجزائر لمصنع رونو بوهران

قام كزافييه دريانكورت سفير فرنسا بالجزائر، اليوم الأحد، بزيارة لمصنع إنتاج رونو بواد تليلات جنوب وهران.حيث يعتبر المصنع إحدى المحطات الرائدة في الشراكة الإقتصادية الفرنسية الجزائرية، ويساهم في التنويع الصناعي بالجزائر.

إضافة إلى خلق العديد من فرص التوظيف في المنطقة لأكثر من1102 عامل، بإنتاج فاق الـ60 ألف، و600 إلى غاية2017 .

كما كان لسفير فرنسا، صباح اليوم لقاء مع والي هران مولود شريفي، ورئيس البلدية نورالدين بوخاتم.

أين تم خلاله التباحث حول مختلف جوانب التعاون بين فرنسا والجزائر بولاية وهران.