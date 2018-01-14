فيديو/ وزير الصناعة:" لن يكون مستقبلا مركبي للسيارات بالجزائر بل ستكون صناعة السيارات"

دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي هذا الأحد بغليزان مركبي السيارات إلى الانتقال من تركيب السيارات إلى صناعة مكونات السيارات.

وأكد الوزير خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد الى الولاية أنه " لن يكون مستقبلا مركبي للسيارات بالجزائر بل ستكون صناعة السيارات".

وأضاف يوسفي قائلا : "لقد طلبت من مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات الشروع في أقرب وقت ممكن في صناعة مكونات السيارات مع مطلع سنة 2019 ".

وذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي يوصي به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و كذا في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.

وكشف وزير الصناعة والمناجم عن تنظيم لقاء وطني خلال مارس المقبل يجمع مركبي السيارات والشركات المناولة بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف منتجات الملاحق الخاصة بالمركبات.

وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين مصنعا للأنابيب الحديدية وتغليفها بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي يوفر أزيد من 100 منصب شغل بمبلغ استثماري خاص يفوق 5ر1 مليار دج .

كما قام بذات المنطقة الصناعية بتدشين مصنع للكوابل الكهربائية بتكلفة تفوق 1 مليار دج ويوفر 90 منصب شغل.

وزار يوسفي مصنع تركيب السيارات ذات العلامة الالمانية " فولكسفاغن " بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي تم تدشينه في يوليو المنصرم و قام بتركيب حوالي 15 ألف سيارة منذ دخوله حيز الخدمة .

وانجز هذا المصنع بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع "سوفاك" و مصنع السيارات الألمانية "فولكسفاغن"وفقا للقاعدة 51/ 49 .

و تم إقامة المصنع - الذي يعد الاول بالوطن العربي و الثاني بإفريقيا - على مساحة تفوق 150 هكتار باستثمار مالي يتجاوز 20 مليار دج (نحو 170 مليون أورو).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف سيارة خلال السنة الأولى للإنتاج على أن يتم رفعها إلى 100 ألف سيارة سنويا بعد خمسة أعوام بمختلف الأصناف على غرار السياحية و النفعية وكذا العلامتان التابعتان لذات المجمع الالماني (سكودا و سيات).