أسعار السيارات المستعملة ستشهد تراجع طفيف مستقبلا

مختصون: ارتفاع مرتقب لمركبات الديزال والسير غاز

تشهد هذه الأيام أسعار السيارات المستعملة تراجعا محسوسا في الأسعار، خاصة التي تحوي على محرك ذو خزان بنزين، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيكون هبوطا عاما في أسعار السيارات المستعملة، لا سيما الموديلات القديمة التي تعاني من استهلاك مرتفع للوقود وعرف سوق السيارات هذا الانخفاض منذ الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين الذي طبق مع بداية السنة.

منذ أزيد من سنتين يعرف سوق السيارات ركودا في عملية البيع والشراء نظرا لعدة عوامل وإجراءات قامت بها الحكومة أثرت على مناخ هذا القطاع على غرار تخفيض كوطة الاستراد وتشجيع الصناعة الميكانيكية في الجزائر وهذا ما اثر على سوق السيارات القديمة التي شهدت ارتفاعا وقاربت اسعار السيارات الجديدة، غير أنه ومع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة كرفع تسعيرة البنزين وكذا دخول السيارات الجديدة ذات العلامات الجزائرية إلى الأسواق واتجاه الزبائن نحو السيارات التي تسير بسير غاز جعل السيارات القديمة والتي تستهلك الوقود كثيرا تعرف نفورا من طرف الزبائن واثر ذلك على أسعارها.

الركود متواصل في سوق السيارات...

الداخل الى أسواق السيارات مثل تيجلابين والحراش وذراع بن خدة يلمس الشكوى اليومية من طرف الباعة الذين أكدوا أن الركود لا يزال يهيمن على سوق السيارات في ظل نقص العرض وتراجع نسبة البيع بسبب قلة إقبال المواطنين. وحسب احد الباعة، فإن سعر السيارات القديمة باختلاف أنواعها بلغ سعرها الابتدائي بين 52 مليون سنيم و150 مليون سنتيم على غرار ”كيوكيو” و«كليو” و«رونو”.

نباش: زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على سوق السيارات

أكد يوسف نباش في تصريح لـ«البلاد” أن أسعار السيارات لن تعرف الانفراج لا بعد الزيادة في تسعيرة البنزين ولا بخصوص تقليل كوطة الإنتاج والارتكاز على المصانع المحلية مؤكدا أن اغلب المواطنين اليوم يتوجهون نحو استعمال السيارات بمحرك ”جي بي ال” أو قارورات ”سيرغاز” لذلك فان أسعار السيارات ذات خزان وقود يمكن تغييرها بمبلغ لا يتجاوز 60 ألف دج ولن تتاثر اسعارها في السوق بشكل كبير.

أسعار السيارات القديمة على وشك السقوط

عرفت أسعار السيارات القديمة انخفاضا طفيفا في أسعارها. فحسب احد الباعة فقد بدأ سعر فولسفاغن كادي القديمة من 165 مليون. أما فولسفاغن غولف المستعملة فقد بلغ سعرها الابتدائي 57 مليون أما فولسفاغن غولف 4 المستعملة فبدأ سعرها ابتداء من 58 مليون في حين قدر سعر سيارات بيجو المستعملة 94 مليون وبيجو 2008 بسعر 210 مليون اما كيا سيراتو فبلغ سعرها ابتداء من 142 مليون اما كيا بيكنتو ابتداء من سعر 75 مليون.

تخفيضات مفبركة لسيارات ”ماد إن بلادي”

عرضت مختلف نقاط البيع تخفيضات للزبائن ورغم ذلك لا تزال بعيدة عن متناول المواطن البسيط فالواقف على أسعار السيارات يدرك الارتفاع الكبير فيها، خاصة وأنها مصنوعة في الجزائر وبامتيازات وتسهيلات من الحكومة من اجل عرضها بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.

رغم التخفيضات تبقى أسعار السيارات مرتفعة

منذ بداية السنة قدم مجمع فولسفاغن تخفيضات لزبائنه وأعلن هذا الأخير أنها تستمر صلاحية التخفيضات الممنوحة على ”فولكسفاغن كادي” الصادرة عن مصنع تركيب سوفاك للإنتاج ش.ذ.أ خلال الشهر الماضي طوال شهر جانفي الجاري. علما أنها تتراوح بين 100.000 دج و200.000 دج. وتستفيد ”فولكسفاغن كادي” صنع الجزائر في نسختها ذات الهيكل المغلق وذات النوافذ طوال الشهر الجاري من تخفيضات لدى سوفاك. وبرمجت كل من علامة فولسفاغن وهيونداي تخفيضات على غرار التخفيض الذي شهدنه سيارة ”فولكسفاغن كادي بازنيس” 1.6 TDi بقوة 102 حصان بهيكل مغلق 3.220.000 دج شامل كل الرسوم عوضا عن 3.320.000 دج. وتخفيض لسيارة ”فولكسفاغن كادي كومفورت ”1.6 TDi بقوة 102 حصان ذات نوافذ): 3.650.000 دج شامل كل الرسوم عوضا عن 3.800.000 دج، بالاضافة لتخفيض في سيارة ”فولكسفاغن كادي هايلاين” 2.0 TDi بقوة 110 حصان ذات نوافذ): 4.200.000 دج شامل كل الرسوم عوضا عن 4.400.000 دج.

من جهة اخرى عرضت هيونداي تخفيضات هي الاخرى وشملت التخفيضات كل من سيارة تكسون التي كانت تباع بـ5.200.000 دج واصبحت تباع بـ 4.850.000 دج في حين عرضت هيونداي الترا بسعر 2.840.000 دج اما هيونداي سنتافي فقد كانت تباع بسعر 5.690.000دج واصبحت تباع بسعر 5.490.000دج كما عرضت حاليا ثلاث موديلات من العلامة هيونداي عند الطلب لدى سيما موتورز، ويتعلق الأمر بكل من المركبتين الرياضيتين متعددتا الأغراض نيوتوكسون وسانتا في، والبرلين إيلانترا، مقترحة مع تخفيضات تتراوح بين 200.000 دج و350.000 دج، وتسليم فوري.

وتتمثل موديلات هيونداي التي يمكن للزبائن تقديم طلبات الشراء الخاصة بها لدى ”سيما موتورز ” في هيونداي توكسون GLS سعة 2.0 CRDi بقوة 177 حصان BVA (4?4) بسعر 4.850.000 دج شامل كل الرسوم (عوضا عن 5.200.000 دج شامل كل الرسوم) وهيونداي سانتا في GLS سعة 2.2 CRDi بقوة 197 حصان BVA (4?4) ”ذات 7 أماكن” بسعر 5.490.000 دج شامل كل الرسوم (عوضا عن 5.690.000 دج شامل كل الرسوم) وهيونداي إيلانترا GLS سعة 1.6 MPi بقوة 130 حصان BVA بسعر 2.840.000 دج شامل كل الرسوم.

لهذه الأسباب ستتوجه الانظار نحو سيارات ”ديزال” و«سيرغاز”

أكد يوسف نباش أن الأنظار ستتوجه نحو السيارات ذات محرك ديزل، مشيرا إلى أن الاسعار لن تتراجع بالنسبة للسيارات ذات محرك وقود بسبب استراد الجزائر من الخارج لما يعادل 300 مليون دولار من الوقود الخاص بمحركات الديزال، مؤكدا أن الأسباب الأساسية لاختيار البعض سيارات الديزل يرجع للكفاءة العالية للمحرك، فمحركات الديزل أعلى كفاءة من محركات البنزين فالسيارة التي تعمل بمحرك الديزل أقل استهلاكا للوقود، إذ تقطع مسافات كبيرة جدا بنفس كمية الوقود عند المقارنة بنظيرتها التي تعمل بالبنزين. من جهة اخرى تعرف الجزائر تأخرا في استعمال سيارات الديزل رغم أنها الأفضل للاستخدام ولمسافات طويلة، لا سيما وأن سيارات البنزين هي على النقيض التام من ذلك.

جمعية حماية المستهلك: لا نتوقع إطلاقا سقوط أسعار السيارات

أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفي زبدي في تصريح لـ«البلاد” أن الجمعية لا تتوقع انخفاضا في أسعار السيارات سواء بالنسبة للقديمة أو بالنسبة للجديدة في ظل الطلب المتزايد عليها، مشيرا إلى أنه رغم الزيادات في اسعار الوقود إلا أن ذلك لن يؤثر على سوق السيارات بل سيكون التوجه نحو السيارات التي لا تستهلك كميات كبيرة من الوقود مثل ذات محرك ”ديزال” و«جي بيال”. وتوقع المتحدث ارتفاعا آخر في السيارات ذات محرك ديزال في الأيام المقبلة.