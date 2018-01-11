أسعار رخص السياقة شهدة زيادة بين 10 إلى 25 بالمائة
قامت العديد من مدارس تعليم السياقة، برفع قيمة رخص السياقة أمام زبائنها، وذلك منذ أسبوع تزامنا والزيادة في أسعار الوقود.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية لتعليم السياقة عودية أحمد لـ”النهار أونلاين”، أن المدراس قامت برفع سعر رخص السياقة.
بين 10 إلى 25 بالمائة زيادة عن السعر السابق، مضيفا أنها زيادات عشوائية وبدون رقابة وزارة النقل.
وطالب عودية وزير الأشغال العمومية والنقل بالتدخل “لوقف فوضى “الزيادات العشوائية في الرخص التي تتخبط فيها مدارس التعليم السياقة”.
وأضاف محدثنا “أن الفيدرالية قدمت اقتراحا مفاده تحديد تسعيرة رخص السياقة مع توحيدها على المستوى الوطني، غير أن الوزارة لم تتحرك”.
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