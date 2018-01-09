! فيديو وزير الصناعة يطمئن الجزائريين / أسعار السيارات المركبة في الجزائر ستكون أرخص في المستقبل القريب

شدد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة تفقدية لتدشين عدد من المصانع في ولاية الجزائربأن دفتر شروط تركيب السيارات ينص على تحديد أسعارها وجعلها أقل من السيارات المستوردة

حيث أكد بصارمة في ما يخص أسعار المركبات المنتجة محليا على أن السيارة المركبة في الجزائر ستكون أرخص من المستوردة