قريبا...“البارمي” بـ 4 ملايين سنتيم

ستشرع مدارس تعليم السياقة في رفع أسعار رخص السياقة، إلى 4 ملايين سنتيم، بعدما كانت لا تتجاوز الـ 3 ملايين سنتيم.كشف مصدر عليم بالملف في تصريح لـ”النهار أونلاين”، اليوم، عن التحضير لإجتماع بين نقابات مدارس تعليم السياقة ووزارة النقل،

يوم 10 جانفي المقبل.

لمناقشة وتحديد نسبة الزيادات في الأسعار التي سيتم إعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الزيادة ستصل إلى 4 ملايين سنتيم،

وهو السعر الذي سيصبح معتمدا لدى مدارس تعليم السياقة مستقبلا.