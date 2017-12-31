فيديو/ تدابير قانون المرورالجديد تدخل حيز التطبيق كاملة خلال السنة الجديدة

قال أحمد نايت الحسين المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق في تصريحات للاذاعة الجزائرية أن تدابير قانون المرورالجديد ستدخل حيز التطبيق كاملة خلال عام 2018 ومنها العمل برخصة السياقة بالتنقيط ، "هذا النظام استلزم سنة من التحضير التقني والمعلوماتي إلى جانب تطهير البطاقية الوطنية لرخص السياقة".

وأوضح المتدخل في هذا السياق أن رخصة السياقة البيومترية هي الآن في مرحلة التجارب التقنية مثمنا هذا الاجراء الذي يعد من أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا في هذا المجال.