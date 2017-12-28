لجنة إشراف تم وضعها لإطلاق مصنع أشغال بيجو في وهران

تم وضع لجنة إشراف مركزية و محلية بغرض إطلاق أشغال مصنع سيارات "بيجو" بوهران، حسبما أكده يوم الأربعاء مدير الصناعة والمناجم لذات الولاية، و أوضح عبد الرحمان خلدون أن كل المصالح لاسيما الأملاك الوطنية و المسح و الصناعة و المناجم و كذا المديرية العامة للاستثمارات ممثلة في هذه اللجنة من أجل مرافقة هذا المشروع الصناعي الهام الى حين تجسيده.

وأضاف أن اجتماعا للجنة الإشراف سيعقد في الأيام القادمة لتحضير الموقع الذي سيقام عليه مصنع "بيجو" مؤكدا أنه تم تحديد وعاء مساحته 120 هكتار في منطقة الحامول جنوب بلدية الكرمة بدائرة السانية (وهران) .

و هذا الموقع الأمثل - يضيف ذات المسؤول- يتوفر على كامل الوسائل و المرافق إضافة إلى جواره من المواصلات الرئيسية أي المطار الدولي "أحمد بن بلة" و الطريق السيار شرق-غرب و خط السكة الحديدية الرابط بين وادي تليلات (وهران) و سيدي بلعباس و تلمسان.

و يتعلق الأمر، حسب خلدون، بمشروع ذي بعد استراتيجي و اقتصادي لتطوير صناعة سيارات بهدف إلى ترقية اندماج تقني بصفة تدريجية (42 % على الأقل بعد 5 سنوات) حسب دفتر شروط دقيق يرتكز على تطوير المناولة الباطنية المحلية و الوطنية و بالشراكة مع موردي المعدات الذين يعملون مع صانع السيارات مذكرا بالإجراءات الجديدة لوزارة الصناعة و المناجم القاضية بتقليص الاستيراد.

و فيما يخص التكوين الموجه لمهن السيارات، ثمن مدير الصناعة و المناجم إشراك الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل في هذا المجال، مشيرا إلى توقيع 4 اتفاقيات خاصة بفرع السيارات بما فيها اتفاقيتين مع المعهد العالي للتكوين بالسانية (مركز امتياز) و مركز التكوين المهني و التمهين بوادي تليلات.

وكشف أن اتفاقية المساهمين لمصنع تركيب سيارات بيجو المستقبلي المقدر استثماره بمبلغ 120 مليون أورو تتوزع بين بيجو (49%) ومؤسسة انتاج العتاد و الأدوات (بي.أم.أو) قسنطينة (20%) و مجمع كندور (5ر15%) و متعامل صيدلاني (5ر15%).