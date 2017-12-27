نور الدين بدوي يكشف موعد دخول رخصة السياقة البيومترية الخدمة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الأربعاء, عن تسليم أزيد من 12 مليون جواز سفر بيومتري وأزيد من 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية منذ انطلاق العملية.

وقال بدوي في حوار مع إذاعة الجزائر الدولية أن "أكثر من 12 مليون جواز سفر بيومتري وأكثر من 7 ملايين بطاقة تعريف بيومترية سلمت لأصحابها منذ انطلاق العملية", مؤكدا أن العملية "لم تصل بعد إلى السرعة المرجوة".

ودعا الوزير المواطنين إلى طلب بطاقات التعريف البيومترية على مستوى البلديات, "لأنها سيكون لها شأن كبير في التعامل الالكتروني عبر خدمات متعددة وتتضمن تطبيقات متعددة سيتم العمل بها مستقبلا", مضيفا أن هذه البطاقة "هي قلب كل عمليات العصرنة التي نقوم بها لأنها تحوي على رقم وطني لكل مواطن يسهل له القيام بمعاملاته على مستوى مختلف القطاعات الأخرى".

وفي ذات الإطار, أعلن وزير الداخلية أن "رخصة السياقة البيومترية الالكترونية والوثيقة الالكترونية لترقيم السيارات ستدخل حيز الخدمة ابتداء من سنة 2018", مضيفا أن "سنة 2017 كانت مرحلة جديدة في رقمنة الإدارة المحلية والانتهاء من التجارب المتعلقة بهذين المشروعين".

وشدد بدوي على أن "عصرنة ورقمنة وأنسنة الإدارة كان في قلب الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية", مؤكدا أن تجسيد هذا المشروع هو "في مرحلة متقدمة".

وعبر الوزير عن طموحه في "المرور إلى سرعة أكبر في سنة 2018 من خلال تجسيد مشروع البلدية الالكترونية الذي انطلقنا في تجسيده كمرحلة تجريبية على مستوى بلديات العاصمة وسيتم تعميمها على المستوى الوطني خلال سنة 2018".