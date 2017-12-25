هكذا ستكون زيادات أسعار النقل خلال 2018

ينتظر أن تشهد أسعار النقل والمواصلات ارتفاعا في الثلاثي الأول من سنة 2018، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود، وفقا لما أكده محمد بلال رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين في تصريحات لصيحفة “ليبراتي”.

ويمكن أن تتراوح الزيادات الجديدة بين 25 و 50 بالمئة، حسب نوعية النقل (حضري، وشبه الحضري، وما بين الولايات)، وكذا حسب المسافة (قصيرة، متوسطة أو طويلة)، وأضاف ذات المتحدث قائلا “السلطات العمومية أبدت موافقتها على الزيادة في الأسعار”.

ويبرر محمد بلال هذه الزيادة بتأثر الناقلين من تبعات قانون المالية 2018، الذي ينص على زيادة كبيرة في أسعار الوقود والعديد من الرسوم الأخرى.