طرح تخفيضات على السيارات رباعية الدفع

أعلن مجمع طحكوت للسيارات عن تخفيضات مغرية للسيارات رباعية الدفع التي يصنعها محليا وذلك خلال معرض الإنتاج الوطني الذي تجري فعالياته بقصر المعارض “صفاكس”.

وكشف مدير التسويق بمجمع طحكوت للسيارات، سمير فورار، أن التخفيضات تمس السيارات رباعية الدفع. وأوضح ذات المتحدث أن هناك نوعين من التخفيضات الأول يمس سيارة “سانتافي” حيث قام المجمع بتخفيض بقيمة 20 مليون سنتيم، والتخفيض الثاني يمس سيارة “توكسون” بقيمة 35 مليون سنتيم. مضيفا ان التخفيضات مستمرة إلى غاية نهاية السنة.

في سياق منفصل قال المسؤول ذاته بمجمع طحكوت أن آخر سيارة أنتجتها “هيونداي” موجودة لدى مجمع طحكوت للسيارات وهي سيارة “ايفا” بنوعيه بنزين ومازوت، وستكون في متناول الزبائن مطلع العام المقبل.