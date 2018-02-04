البروفيسور مصطفى خياطي: مرض السرطان يصنف في المرتبة الثانية في قائمة أسباب الوفيات في الجزائر

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية و ترقية و تطوير البحث البروفيسور مصطفى خياطي ، اليوم الأحد ، أن مرض السرطان يصنف في المرتبة الثانية في قائمة أسباب الوفيات في العالم و في الجزائر ، مشيرا إلى أ تحسّن التكفل بمريض السرطان وفقا لبرنامج مسطر خصيصا لهذا المرض، على الرغم من التأخر المسجّل في تسليم 27 مركز لمكافحة السرطان عبر الوطن .

و أضاف البروفيسور مصطفى خياطي في حوار مع القناة الإذاعية الأولى ، أن نظام الاستهلاك و نوعية الغذاء له تأثير كبير على استفحال مرض السرطان نتيجة لمكوناته المؤثرة على الصحة، محذرا من خطورة تناول الفواكه المستوردة المغطاة بطبقة من المواد الحافظة، و كذا الإفراط في تناول المضادات الحيوية ، إضافة إلى التلوث البيئي .

و تحدث البروفيسور خياطي عن تأخر في إنجاز و تسليم المراكز الخاصة بمكافحة مرض السرطان في مناطق عدة من الوطن ، يقدر عددها بـأكثر من 27 مستشفى ، ما يحرم المريض من الخدمات الصحية في تلك المناطق، مشددا على ضرورة تحضير الطاقم العامل و المتخصص في هذه المراكز قبل فتحها.