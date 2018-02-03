إن كنت تعاني من مشكل عدم القدرة على النوم .. إليك طريقة "علمية" تجعلك تنام خلال 10 ثوان!

حسب دراسة أمريكية

نشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن هناك طريقة سحرية للنوم بعمق خلال 10 ثوان فقط.

وقالت الشبكة الأمريكية إن باحثين في جامعة "بايلور" في ولاية تكساس الأمريكية، اكتشفوا طريقة بسيطة يمكن أن تكون فعالة في النوم بسرعة فائقة.

وأوضح المصدر أن تلك الطريقة السحرية تتمثل في أن يسأل الناس أنفسهم مجموعة من الأسئلة حول الأنشطة التي ينتظر أن ينجزوها خلال الأيام المقبلة، أو الأشياء التي أنجزوها خلال الأيام الماضية، لكن بشرط أن يكتبوا كل ذلك ، أي الأسئلة والأجوبة ، في ورقة صغيرة قبل ذهابهم إلى الفراش.

وشارك في الدراسة نحو 57 شابا تتراوح أعمارهم 18 و30 عاما، وتوصل الباحثون إلى أن كافة المشاركين في تلك التجربة، غطوا في نوم عميق خلال أقل من 10 دقائق كحدّ أقصى.

ونقل الموقع عن مايكل سكولين المتخصص في علم الأعصاب والنوم بجامعة "بايلور" وأحد باحثي الدراسة، قوله: "المشكلة تكمن في أنه عند النوم نذهب إلى الفراش، فيبدأ العقل في التفكير، لكن كتابة تلك الأمور على ورقة يخفف أي عبء على الذهن، ويساعد على النوم بسرعة فائقة".