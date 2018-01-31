قرار بعدم إرسال الأطباء المقيمين إلى المناطق البعيدة في إطار الخدمة المدنية

أكد منسق لجنة وزارة الصحة المكلفة بملف الأطباء المقيمين البروفيسور صلاح الدين بن ديب أنه تقرر عدم إرسال الأطباء المقيمين إلى المناطق البعيدة ، في إطار الخدمة المدنية ، ما لم تتوفر على السكن والوسائل التقنية التي يحتاجها الطبيب في أداء مهامه على أحسن وجه .

وأفاد البروفيسور بن ديب في حديث للقناة الإذاعية الثالثة أن أغلبية المطالب الشرعية للأطباء المقيمين قد وجدت طريقها للحل الأولي ، كما تم في هذا الخصوص دراسة أرضية مطالب مكوّنة من 64 صفحة تمت الاستجابة على إثرها لمطلب تجهيز الهياكل الصحية بالوسائل التقنية في هذه المناطق ، إلى جانب توفير السكن ، وهي إجراءات تحفيزية ضرورية لمزاولة الأطباء المقيمين لنشاطهم، حسب المتحدث.

و كشف البرفيسور بن ديب عن اقتراح بتقليص عدد التخصصات المعنية بنظام الخدمة المدنية إلى 15 تخصصا من بين 38 تخصصا ، وذلك بعد تغطية احتياجات المناطق الجنوبية مع إمكانية إدخال تعديلات سريعة على هذا النظام في انتظار دراسة الحلول التي تتطلب وقتا أطول ، حسبه.

وقال المتحدث إن الخدمة المدنية مكرسة بموجب القانون 84.10 ولا يمكن تعديلها كليا إلا بتمريريها على الحكومة و البرلمان وهو ما يتطلب وقتا أطول ، "لكننا في المقابل نستطيع دراسة تعديل يسمح بتقليص المدة"، يتابع بن ديب.