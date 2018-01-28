تسجيل حالتي إصابة بأنفلونزا الخنازير ببرج بوعريريج

إستقبل مستشفى برج بوعريريج اليوم الأحد، حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروسH1N1 ، في إنتظار التأكيد أوالنفي من معهد باستور.وحسب ما ورد للنهار أون لا ين فإن الحالتين تم وضعهما تحت المراقبة الطبية والعزل بمستشفى برج بوعريريج في إنتظار نتائج معهد باستور.

ولغاية ظهور نتائج التحاليل، يشهد المستشفى حالة من الإستنفار والهلع بسبب بفيروسH1N1.