باحثون كوريون يبتكرون عدسات لاصقة لمرضى السكري لمراقبة حالتهم "بغمضة عين"

ابتكر باحثون كوريون عدسات لاصقة ذكية تسمح لمرضى السكري بمراقبة نسب الجلوكوز في الدم بغمضة عين، حيث ترصد مستويات السكر في الدموع في الوقت الحقيقي وترسل النتائج مباشرة لشاشة العدسة

وذلك كبديل أفضل صحيا ونفسيا من الطريقة التقليدية بسحب نقطة دم من أحد الأصابع، ووضعها في جهاز قياس مستوى السكر وأوضح الباحثون في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، بكوريا الجنوبية، أن العدسة في حال أطفأ مصباح "إل إي دي" المدمج بها ضوءه، فهذا يعني أن المريض المرتدي للعدسات قد بلغ نسبة الغلوكوز في دمه مستويات عالية، فترسل له تنبيها.