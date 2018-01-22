تنظيم أكبر مسيرة وطنية للأطباء المقيمين غدا بالعاصمة

قرر الآلاف من الأطباء المقيمين من جميع مستشفيات الوطن الإتجاه غدا الثلاثاء إلى العاصمة لتنظيم أكبر مسيرة وطنية بمستشفى مصطفى باشا.وأفادت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين في بيان لها، أن الأطباء المقيمون من مختلف الولايات على موعد غدا لوقفة إحتجاجية.في مسيرة وطنية أمام الستشفى الجامعي مصطفى باشا.

تنديدا بمطالبهم التي تم تجاهلها من قبل الوزارة الوصية حسبهم.