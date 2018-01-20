تسمم 85 شخصا في عدّة بلديات في المدية .. التفاصيل :

تعرض 85 شخصا، أمس، إلى تسمم غذائي بعد استهلاكهم لمادة من مشتقات الحليب ذات نوعية مشكوك في صلاحيتها. وأوضح المدير الولائي للصحة، محمدى شقوري، أن حالات التسمم الغذائي التي تسببت فيها هذه المادة وهي الحليب المروب (الرايب) قد تم تسجيلها على مستوى بلديات المدية ودراع سمار واولاد ابراهيم والبرواقية، مضيفا أن الهياكل الصحية التابعة لهذه البلديات تم تجنيدها للتكفل بهؤلاء الضحايا من بينهم أطفال وأشخاص مسنين، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ66 الذين تم إدخالهم بشكل استعجالي إلى تلك الهياكل تلقوا العلاج الضروري وعادوا إلى بيوتهم في بداية المساء، مؤكدا أن 19 شخصا آخر تم الابقاء عليهم من اجل المراقبة الطبية ومن المتوقع أن يغادروا بدورهم المستشفيات التي عولجوا فيها تدريجيا مع تحسن حالتهم الصحية.