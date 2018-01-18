وزارة الصحة تكشف عن عدد الوفيات بالانفلونزا الموسمية منذ بداية الشتاء في الجزائر

توفي 10 أشخاص وتعرض 57 آخرون إلى تعقيدات بسبب إصابتهم بالأنفلونزا الموسمية عبر مختلف مناطق الوطن منذ بداية موسم البرد وإلى غاية 15 من الشهر الجاري, حسبما كشف عنه مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

وأكد مدير الوقاية " أن الوفيات 10 التي احصتها الوزارة 5 منها سجلت بولاية الجزائر العاصمة (امرأتان حاملتان و3 أشخاص لا يعانون من أمراض) في حين سجلت حالتان أخريان بولاية البليدة (شخص مصاب بالقصور الكلوي وآخر يعاني من السمنة) وثلاثة حالات أخرى بكل من ولايات تيبازة و وهران وسوق أهراس.

وأوضح ذات المسؤول أنه من بين المصابين بفيروس الأنفلونزا الموسمية تعرض 57 شخصا "لتعقيدات حادة'' لهذا المرض حيث ادخلوا المستشفيات عبر مختلف مناطق الوطن, مشيرا إلى الحالة الأخيرة التي سجلت اليوم الخميس بولاية برج بوعريرج.

ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 45 سنة يعاني من داء السكري دون علمه تم إدخاله إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية لمجانة ثم تم تحويله إلى مستشفى عاصمة الولاية ليتم تحويله إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي لسطيف اين يخضع للعناية المركزة.

وجددت وزارة الصحة مرة أخرى أنه "لا وجود لحالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير وكل الحالات المسجلة تتعلق بالإصابة بالأنفلونزا الموسمية".