برج بوعريريج / تسجيل حالة إصابة بفيروس H1N1

سجلت اليوم الأربعاء حالة إصابة واحدة بفيروس (H1N1) لشخص في 45 من العمر بولاية برج بوعريريج.وحسب معلومات النهار فإن الشخص كان بمستشفى “مجانة” منذ 4 أيام، وتم نقله إلى جناح العزل بمستشفى بوزيدي ببرج بوعريريج،

وهذا بعد تأكيد معهد باستور لنتائج التحاليل أنها إصابة بفيروس H1 N1.

فيما أكد الطبيب أن حالته مستقرة ومدير الصحة يطمئن ويؤكد أنها الحالة الوحيدة المسجلة وسيفتح تحقيق للوصول إلى مصدر الفيروس.