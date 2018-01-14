إغراءات مالية اقترحها الأطباء المقيمين مقابل أداء الخدمة المدنية

تواصلا ليوم الإضراب الوطني المفتوح للأطباء المقيمين، مع تسجيل مقاطعة 5 امتحانات نهاية التخصص في يوم واحد ويترقب الاطباء ما سيسفر عنه الاجتماع المبرمج مع وزير الصحة بعد 10 ايام للفصل في مصير الاضراب، غير أن قرار عدم الالتحاق بالخدمة المدنية لا يزال قائما لحد الساعة.

ورغم تثمين قيادة التنسيقية الجزائرية للمقيمين في العلوم الطبية لفحوى الجلسة التي جمعتهم بوزير القطاع، اول امس، من حيث المدة التي استغرقتها، حيث منحوا لاول مرة الوقت الكافي لعرض جميع النقاط الخلافية، إلا أن هذا اللقاء لم يعط الثمار المرجوة، على حد تعبيرهم، بعد تسجيل عجز وزارة الصحة عن التصرف في اهم الانشغالات المرفوعة لها وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.

واعترف عضوالتنسقية الدكتور نايلي امين في تصريح لـ«البلاد” باستحالة إلغاء هذه الخدمة في الوقت الحالي، نظرا لعدم توفر ميكانيزمات بديلة لها والطابع الاجباري ليس مشكلا ـ حسب المتحدث ـ إذا ما رافقته تحفيزات مالية تصب اساسا في مراجعة منحة الخدمة المدنية ومنحة المنطقة، غير أن إحالة هذا الملف إلى الوظيف العمومي ووزارة المالية سيأخذ دون شك وقت من اجل البت فيه وبالنظر إلى تجارب سابقة فقد يستغرق عمل اللجان المشتركة سنوات طويلة وكل هذا على حساب تضحيات يطلب من الاطباء تقديمها.

واستغرب المصدر لحال وزارة الصحة التي تقف عاجزة أما إيجاد حل لأبسط المطالب رغم مرور 3 اشهر كاملة عن بداية احتجاجات الأطباء وقدم الدكتور نايلي أمثلة حية عن تحفيزات مالية اقترحها المضربون للتخفيف من مصاريف التنقل بين مكان عمل الطبيب المقيم بعد التخرج ومقر إقامته العائلية، حيث طالب المعنيون بتخفيضات في أسعار تذاكر السفر سواء عبر القطار أو جوا حتى يتسنى للطبيب الذي يزاول مهامه في إطار الخدمة المدنية بالجنوب أو في ولايات الهضاب العليا من زيارة اسرته في عطلة نهاية الاسبوع فليس في حدود إمكانياته المادية أن يشتري تذكرة رحلة من الجنوب إلى الشمال بقيمة 350 دينار أسبوعيا.

وبهذا الخصوص نبهت تنسيقية المقيمين في العلوم الطبية إلى عدم الخلط بين توفير الوسائل والتجهيزات الضرورية في المستشفيات وهو حق للمريض مع أي تدابير اخرى ترمي إلى تحفيز الطبيب واظهرت التنسيقية نية المضربين في مواصلة مقاطعات الامتحانات وعدم الالتحاق في افريل المقبل بالخدمة المدنية إلى أن يتم الافراج عن التحفيزات المالية التي تحدث عنها وزير الصحة، إلى جانب توفير سكن لائق قريب من مكان العمل .

وتم اليوم مقاطعة 5 امتحانات في تخصص جراحة الاطفال وطب العيون وتخصص امراض الصدر والامراض العصبية وطب الاشعة. فيما يرتقب استمرار عزوف الاطباء المقيمين عن اجتياز الامتحانات المتبقية والمبرمجة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.