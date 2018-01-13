الإجتماع بين وزارة الصحة وممثلي الأطباء المقيمين ينتهي .. و مواصلة الإضراب إلي إشعار آخر

انتهى منذ لحظات الإجتماع الذي جمع بين وزارة الصحة وممثلي الأطباء المقيمين، والذي دام قرابة ساعتين.واعتبر الأطباء المقيمين الإجتماء الذي جمعهم بوزير الصحة والسكن مختار حسبلاوي كأول جلسة عمل حقيقية الطرفين.وأوضح الأطباء في تصريح لقناة النهار أنّ أغلبية المتطلبات تستلزم جلسات عمل أخرى.

وخلص الإجتماع بين الطرفين إلى تلبية بعض المطالب فقط، وننتظر تحقيق أخرى في أقرب وقت، كما صرح به ممثلي الأطباء.

وأضاف المتحدثين أنهم سيقومون بنقل نتائج لقاءنا مع الوزارة للأطباء من أجل الفصل في الإضراب.

حيث أكد ممثلي الأطباء المقيمين على مواصلة الإضراب، إلى إشعار آخر، وقرار الوقف تفصل فيه الجمعيات الموجودة على مستوى الكليات.

حيث تجتمع هذه الجمعيات على مستوى كل كلية طب غدا الأحد ستكون للفصل في الإضراب.