الأطبّاء المقيمون يصرّون على مواصلة الإضراب و يدخلون أسبوعهم الثالث

دخل إضراب الأطباء المقيمين أسبوعه الثالث، بعد سلسلة الاحتجاجات والإضرابات الدورية منذ 14 نوفمبر الماضي، متمسكين بمطالبهم، مطالبين بفتح باب الحوار مع الوزير حزبلاوي شخصيا.

بعد مسيرة الغضب التي أخرجت الأطباء المقيمين إلى الشارع بمدينة وهران، قادمين إليها من شتى مستشفيات الوطن، أكد ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين طويلب محمد في تصريح إلى "الشروق"، الأربعاء، أن إضرابهم المفتوح مازال قائما، وكل تصريحات ممثل وزارة الصحة ما هي إلا استعراض ليقول "ما تقوم به الوزارة هو تحاور مع الشعب والرأي العام لا مع الأطباء المقيمين" وأضاف: "أبواب الحوار مازالت موصدة وكل التصريحات التي أطلقها ممثلو الوزارة هي مجرد استعراض في الصحافة".

فيما أعلن مستشار وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ومنسق لجنة الحوار والشركاء الاجتماعيين سليم بلقسام في تصريح إلى الإذاعة الوطنية الأربعاء عن اتخاذ جملة من التدابير لصالح الأطباء المضربين سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا فتح باب الحوار من قبل الوزارة أمام جميع الشركاء، لاسيما الأطباء المقيمين، وأشار إلى تسجيل نقص كبير في الخدمات ببعض المؤسسات الاستشفائية بسبب إضراب الأطباء المقيمين إلى جانب أعوان السلك شبه الطبي الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ الأربعاء، حيث إن تزامن الإضرابين تسبب في شلل معظم الأقسام في المستشفيات.