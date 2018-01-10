وزارة الداخلية تفتح تحقيق حول الاعتداء على الأطباء

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء، من خلال تصريح له للصحافة عقب تقديمه لعرض حول تسوية ميزانية قطاعه لسنة 2015 أمام اللجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن فتح تحقيقات بخصوص "الاعتداء" على الأطباء المقيمين خلال وقفتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة.

و ردا على سؤال يتعلق باعتداء الشرطة يوم الأربعاء الماضي على الأطباء المقيمين، قال بدوي أن هناك تحقيقات مفتوحة و جارية و سوف تحدد كل النقاط في هذه القضية.

وأوضح أن كل الأطباء المقيمين هم أبناء الجزائر و قد وفرت لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أطباء، مشددا على أن كل مطالب وانشغالات الفئات المهنية ستعالج بالحوار والتشاور.