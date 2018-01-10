بيان للوزارة الأولى .. قرار جديد بخصوص رأس السنة الأمازيغية "يناير"

وافقت الحكومة على إدراج تعديل في القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية التي ستشمل من الآن فصاعدا رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ 12 جانفي, حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح ذات البيان أنه "خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 10 جانفي وافقت الحكومة إدراج تعديل في القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية التي ستشمل رأس السنة الأمازيغية الموافق لـ 12 جانفي. و سيواصل هذا التعديل مساره ضمن مجلس الوزراء ليصل قريبا إلى البرلمان".

و أضاف نفس المصدر أنه "طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فإن قرار ترسيم 12 جانفي 2018 رأس السنة الامازيغية عطلة مدفوعة الأجر تم اتخاذه بصفة استثنائية من طرف مجلس الوزراء في انتظار تأطيره قانونيا".

و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 خلال اجتماع مجلس الوزراء قراره بتكريس يناير عطلة مدفوعة الأجر ابتداء من 12 جانفي 2018.