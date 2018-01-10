توزيع 40 ألف جرعة لقاح إضافية ضد الانفلونزا الموسمية

تشرع وزارة الصحة والسكان، السبت المقبل، في توزيع 40 ألف حصة إضافية من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية، حسب ما كشف عنه جمال فورار المدير العام للوقاية بذات الوزارة.

وصرح فورار للقناة الإذاعية الثالثة، اليوم الأربعاء، أن ألف جرعة إضافية ستوزع بدءً من السبت القادم على مختلف الهياكل الصحية، تُضاف إلى مخزونها من اللقاح لتغطية الطلب المتزايد لدى المواطنين.

وذكر المسؤول أنه قد تم استهلاك 82 بالمائة من الحصة المقدرة بـ مليون و 300 ألف جرعة الموجهة لتلقيح المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة و الحوامل.

هذا وتوقع ممثل وزارة الصحة بلوغ نشاط الفيروس ذروته ابتداءً من منتصف الشهر الجاري إلى غاية نهاية الشهر المقبل ، وهو ما يتطلب وضع المصالح الصحية في حالة تأهب.