47 حالة إلتهاب الكبد في جيجل تُحدث الطوارئ

تم تسجيل ما لا يقل عن 47 حالة التهاب للكبد "أ" من طرف مصالح الصحة و السكان بولاية جيجل منذ يوم الأحد المنصرم حسب ما أكده اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة و السكان بلال دعاس.

وأوضح ذات المسؤول بأنه تم قبول 47 شخصا مصابا بالمرض الذين ينحدر 15 منهم من بلدية تاكسنة و 32 آخرون من بلديتي جيجل و قاوس بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل مشيرا إلى أن 41 منهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم فيما لا يزال الستة الآخرون تحت الملاحظة.

كما قررت لجنة مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الغلق المؤقت لمنبعي حناشة و بوجوجو يوسف وخزان بوجو صلاح الدين المشكوك في كونها سببا في هذا المرض و ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي تم عقده يوم أمس الإثنين بمقر الولاية حسب ما أوضحه ذات المصدر.

كما أكد من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي لتاكسنة رشيد رويبح بأن مصالح الدرك الوطني مكلفة بالحرص على التعليق المؤقت لنشاط الشاحنات ذات الصهاريج التي تمون بمياه الشرب إنطلاقا من هذه المنابع.

وقد تم إرسال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه ومكتب النظافة ببلدية تاكسنة ومديرية الصحة والسكان وممثل عن مصالح الولاية اليوم الثلاثاء إلى عين المكان و ذلك بتعليمات من الوالي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة "من أجل محاصرة انتشار هذا المرض" حسب ما أضافه ذات المنتخب.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لقاوس كان قد أعلن في بيان موجه للجمهور بأن مياه منبعي حناشة بمنطقة الغريانة (تاكسنة) وبوجوجو يوسف وخزان بوجو صلاح الدين ببلدية تاكسنة "غير صالحة للاستهلاك" وفقا للتحاليل البيولوجية التي قامت بها مصالح مديرية الصحة والسكان على عينات من المياه التي تم جلبها من المنبعين و الخزان المذكورين آنفا.