بالفيديو/ الأطباء المقيمون من كل أنحاء البلاد توافدوا إلى وهران ليشكلوا أكبر مسيرة أطباء في تاريخ الجزائر

تجمع مئات الأطباء المقيمين من كل ولايات الوطن في مدينة وهران

في أكبر مسيرة أطباء في تاريخ الجزائر

لمساندة زملائهم

في الوقت الذي نظم فيه مئات الأطباء المقيمين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا